Известный путешественник Фёдор Конюхов объявил о подготовке к экспедиции на Северный полюс для установки нового мирового рекорда

В этом ему поможет экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» «Атомфлота».

Планируется, что в июле этого года Конюхов пролетит 900 километров на двухместном мотопараплане до Северного полюса и высадится на дрейфующей льдине. Таким образом будет установлено сразу два мировых рекорда.

Ранее в этом районе никто не совершал длительных полётов и высадки на сверхлёгком летательном аппарате. Экспедиция будет проходить в период туристических рейсов на Северный полюс. Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» обеспечит доставку на одну из дрейфующих льдин в районе архипелага Земли Франца Иосифа, а затем спустя три недели заберёт путешественников с Северного полюса.

На вершине планеты Фёдор Конюхов планирует провести исследования на предмет наличия микропластика в океане.