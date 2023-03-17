Известный путешественник Фёдор Конюхов попытается побить сразу два мировых рекорда

Это планируется осуществить в ходе трансконтинентального перелёта на воздушном шаре, который стартует в конце марта - в начале апреля в Кировске.

Действующий рекорд дальности 2360 км, он установлен японским пилотом в Австралии. Продолжительность полёта 55 часов, который установлен самими Фёдором Конюховым.

Текущий полёт планируется провести более 60 часов на 2500 км на высоте до 5 км со средней скоростью в 40-50 км/ч. Старт будет дан в Кировске, маршрут пройдёт, ориентировочно, через Череповец Вологодской области в направлении Балакова Саратовской области.

«Своим полётом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперёд предел человеческих возможностей, ставить большие цели», — рассказал Фёдор Конюхов на своем сайте.