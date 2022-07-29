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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.22 19:30

Известный путешественник Фёдор Конюхов совершит полёт на мотопараплане с Земли Франца Иосифа до Северного полюса

До арктического архипелага Фёдор Конюхов планирует добраться на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который отправится в рейс уже во вторник. Расстояние от места старта до полюса составит около 900 километров. Если во время полёта не хватит топлива, параплан сядет и путешественник будет дожидаться подхода атомохода, который заберёт его на борт. Но организаторы экспедиции надеются, что бензина хватит на весь путь.

В прошлом году знаменитый путешественник уже был на полюсе. Больше десяти суток, а точнее 249 часов 25 минут он в одиночку просидел на дрейфующей льдине.

До арктического архипелага Фёдор Конюхов планирует добраться на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который отправится в рейс уже во вторник. Расстояние от места старта до полюса составит около 900 километров. Если во время полёта не хватит топлива, параплан сядет и путешественник будет дожидаться подхода атомохода, который заберёт его на борт. Но организаторы экспедиции надеются, что бензина хватит на весь путь.

Все детали полёта пока не сообщаются, но предполагается, что путешественник будет совершать его не один, а в команде.

Предстоящий рейс ледокола «50 лет Победы» будет коммерческим. Пассажиры, купившие туры, станут свидетелями легендарного полёта Фёдора Конюхова, который, без сомнения, войдёт в историю арктических путешествий.

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