Изворотливые люди: цены на овощи растут – японец стал выращивать их дома, не хватает водителей – в Британии создали мощный грузовой беспилотник

Оказалось, что картина Тициана «Се человек» веками хранила тайну. Это случайно обнаружили исследователи на Кипре. Что им открылось, давайте узнаем.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Ксения Зубкова.

Искусство росписи хной, или мехенди, признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием 16-ти арабских стран. В Марокко мехенди – это целый ритуал, который устраивают во время важных событий.

Оказалось, что картина Тициана «Се человек» веками хранила тайну. Это случайно обнаружили исследователи на Кипре. Что им открылось, давайте узнаем.

В 2024 году польские Татры обогнали по количеству посетителей знаковые американские природные заповедники, включая Гранд-Каньон. Многие спешат в эти горы не только ради зимних видов спорта, но, и чтобы посмотреть на природные красоты тех мест.

Знаменитые гладиаторы Древнего Рима известны участием в жестоких боях. Но мало кто знает об императорских герольдах, чьей работой было разогревать толпу перед главным событием. Теперь посетители Римского форума могут войти в древнюю школу, где обучали герольдов.

Лондонские тоннели, служившие бомбоубежищем во время войны, превратят в новую туристическую достопримечательность. В их реконструкцию вложат миллионы фунтов стерлингов.

Австралийцу Леону Д'Ольне уже за 80, но он до сих пор увлекается балетом. Причём занялся им 20 лет назад и не намерен бросать.

Рост цен на овощи в Японии заставил некоторых жителей страны сократить потребление этих продуктов. Однако один японец решил идти против тенденции. Он уволился с работы, чтобы посвятить всё время выращиванию зелени и капусты в своей квартире.

Британская компания «Windracers» представила новую версию своего грузового беспилотника. Он мощнее предшественника и может брать больше груза. Разработчики говорят, что это самый совершенный грузовой беспилотник на сегодняшний день.

Британские инженеры построили необычный гоночный автомобиль. Он сделан из вторсырья и работает на топливе из отходов.

Туристический автобус-ресторан пустили в Дубае. Пассажиры могут одновременно насладиться видами на город и изысканной едой.

Центр спасения диких животных в Испании даёт второй шанс на нормальную жизнь хищным кошкам и обезьянам. Их держали в цирках или частных домах. Многие питомцы нуждаются в лечении и психическом восстановлении.