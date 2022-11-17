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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.22 19:30

«Изящных рук блестящие творения» - открылась выставка ювелирных произведений Татьяны Алексеевой

Лучшие друзья девушек - это украшения! Насладиться ювелирными произведениями искусства с использованием мотивов северной природы можно в музее.

В культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске торжественно открыли выставку ювелирных произведений Татьяны Алексеевой «Изящных рук блестящие творения», приуроченную к юбилею мастера.

Ольга Евтюкова, директор музея, заслуженный работник культуры РФ: «Татьяна Евгеньевна - уникальный художник. Я бы даже сказала, что это гениальный художник. На протяжении многих лет, начиная с самых молодых лет, когда она закончила обучение, ювелирное искусство - это одно из самых уникальных. Здесь очень много соединяется: кроме фантазии и даже рисунки, заготовки, по которым потом делается произведение. Нужно знать очень много разных сопутствующих предметов».

Ювелирным искусством Татьяна Евгеньевна занимается профессионально более полувека. На выставке представлены самые значимые работы. Одной из таких по праву может считаться часть композиции «Варзуга» - подвески и перстень ручной работы, созданные по уникальной секретной технологии».

Ольга Евтюкова, директор музея, заслуженный работник культуры РФ: «С первого взгляда может показаться, что это незамысловатый экспонат, но, когда человек почитает этикетку, то там написано «камень с мхом». А серия называется «Варзуга». И действительно, этот камень из Варзуги и технологию она не открывает, как она добилась со своим супругом такого эффекта. Супруг тоже был ювелиром – Владимир Иванович Терещенко. Совершенно уникальное содружество двух художников».

Помимо ювелирных украшений экспонируются авторские акварельные картины. Все работы из собрания Мурманского областного художественного музея.

Лара Бугаева, посетительница выставки: «Я в восторге. Я очень рада, что у меня, как у студентки колледжа искусств, обучающейся на живопись, есть возможность посещать подобные выставки, видеть такую тонкую работу, так искусно выполненную».

Выставка «Изящных рук блестящие творения» будет работать до 25 декабря. 

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