К 1 июня все пенсии будут перечисляться только на карту «Мир» - ПФР

Пенсионный фонд по Мурманской области напоминает северянам, что с 1 июля 2020 года пенсии и прочие социальные выплаты будут осуществляться исключительно на карту «Мир».

По подсчётам специалистов фонда, обзавестись такими картами ещё не успели порядка 15 тысяч мурманских пенсионеров. Как это сделать с минимальными затратами сил и времени в оставшееся до отпуска месяцы, в субботу, 29 февраля, в 20.00 в программе «Итоги с Александрой Ретунской» расскажет управляющий региональным Пенсионным фондом Вадим Корнов.