К 100-летию архивной службы Мурманской области ждут большие обновления

В учреждении появится оборудование для создания мультимедийного контента. Оно позволит сотрудникам областного Госархива создавать качественные видеоролики и материалы информационного, исторического и познавательного плана.

Нововведения привлекут ещё больше заинтересованных в истории родного края жителей. Помимо этого, будут выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории архива, а также созданы условия для маломобильных групп населения.

Преображение будет стоить более 8 млн рублей, средства выделят из резервного фонда областного правительства.