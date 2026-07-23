День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.26 19:30
К 110-летию Мурманска город-герой избавляется от аварийных домов
Приближается 110-летие Мурманска. В преддверии этого знакового юбилея работы по преображению города особенно важны.
В столице Заполярья продолжают сносить старые доме. Например, на улицах Зелёной, 64 и Павлова, 29 уже освободили место для постройки новых объектов.
Параллельно с этим в городе-герое активно готовят муниципальные квартиры для переселенцев из аварийного жилья.
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