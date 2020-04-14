К 2035 году правительство России и дирекция Северного морского пути намерены создать Северный морской транзитный коридор

В него войдут порты Мурманска, Кандалакши, Архангельска, Онеги и Петропавловска-Камчатского, которые сейчас не входят в структуру Севморпути.

Разработка проекта регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским уже началась. Планируется, что до этих портов грузы из Европы и Азии будут доставляться небольшими контейнеровозами, там объединяться и перегружаться на отечественные суда. Привлечь потенциальных клиентов должна выгодная цена, которая за счёт государственных дотаций будет чуть ниже, чем по маршруту через Суэцкий канал и Индийский океан.