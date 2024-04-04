К 215-летию со дня рождения: Мурманский областной художественный музей представ выставку «Гоголь: от портретов к «Портрету»

Картины представлены из собрания Владимира Беликова.

Произведения Николая Васильевича Гоголя знает практически каждый. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки» у большинства жителей нашей страны плотно ассоциируются с новогодними праздниками, ну, а фраза «поднимите мне веки» стала культовой и давно «живёт своей жизнью». Сам Вий, как и другие герои повестей и рассказов Гоголя, породили целую волну, как сейчас сказали бы, «фанфиков». Речь не только о литературных кальках, но и произведениях художников, которые черпали вдохновение в работах писателя.

Оксана Третьякова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «Картины очень точно передавали характеристики его героев».

Экспонаты для выставки «Гоголь: от портретов к «Портрету» предоставил известный коллекционер Владимир Беликов. К слову, он же подберёт работы для одной крупной выставки, которая готовится к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и состоится в июне.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Коллекция у него уникальная… И есть немного гравюр XIXо века. Его нельзя смотреть быстро, например, как голодная собака пробежать».

Всего в экспозиции будет представлено более 40 графических произведений.

Выставка «Гоголь: от портретов к «Портрету» будет работать до 12 мая этого года в основном здании областного художественного музея на улице Коминтерна.