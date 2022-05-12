К 25-летнему юбилею в Кольском районном Центре культуры состоялась генеральная репетиция студии эстетического воспитания имидж-класса «Элегия»

Валентина Сидорова на сцене больше похожа на дирижёра, вот только руководит основатель мурманской студии эстетического воспитания «Элегия» девушками, которые оттачивают в Кольском ДК свои номера. Нон-стоп, они репетируют концертную программу, а выступление станет подарком к юбилею имидж-класса, которому в этом году исполняется 25 лет.

Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класса «Элегия»: «Здесь и дефиле, и дуэтные номера. И сольные номера, и танцевальные номера. У нас синтез разных направлений хореографии - и деми-классика, и классика, и модерн, и джаз».

Выглядит красиво даже без костюмов, а в них на сцене будет твориться волшебство. Элегия – литературный жанр, сочетающий лирику и философский смысл. Название отражает суть студии, поэтому выпускники и бывшие ученики класса с таким удовольствием возвращаются к репетициям.

Александра Салтанбекова, ученица имидж-класса «Элегия» с основания студии: «Это так интересно, так волнительно снова оказаться на сцене, снова увидеть знакомых девочек, подружек. Просто интересно и увлекательно».

Увлекательно и тем, кто ещё только учится хореографии, стилю и многому другому. Ведь класс объединяет массу направлений, призванных сделать девушек женственнее и увереннее в себе.

Настя, ученица имидж-студии «Элегия»: «Я уже очень давно занимаюсь и не первый раз выступаю, поэтому я, можно сказать, уже почти не боюсь».

Когда только начинала заниматься, приходилось очень непросто – были проблемы и с осанкой, и с походкой, признается ученица «Элегии» Полина Иванова. Но благодаря упорным тренировкам удалось преодолеть все трудности.

Полина Иванова, студентка студии имидж-класса «Элегия»: «Тринадцать лет я танцую в имидж-классе, выступаю. Мы ездили по Мурманской области с выступлениями. Выступаем на различных конкурсах: моды, танцевальные».

Пример Полины подтверждает, как важно детям всесторонне развиваться. К слову, здесь познают основы и оттачивают мастерство и взрослые ученики.

Валентина Сидорова, художественный руководитель имидж- класса «Элегия»: «Хореография даёт возможность вообще развитию всего. Голова начинает хорошо работать, ноги и руки, всё. И жизнь налаживается. Жизнь прекрасна, когда занимаешься хореографией, потому что это улыбка, это радость».

Насладиться театрализованным шоу, подготовленным «Элегией», можно будет уже в эту субботу, 14 мая в 17.30.