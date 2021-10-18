К 300-летию прокуратуры в Мурманске открылась выставка

Жители Мурманска могут увидеть уникальные экспонаты и проникнуться атмосферой работы советских прокуроров. В интеллект-центре на улице Буркова открыли тематическую экспозицию, приуроченную к 300-летию прокуратуры.

В библиотеке оформлена выставка-досье. Здесь представлены материалы о советском периоде развития российской прокуратуры, а также информация об организации и деятельности ведомства в наши дни, издания по учебным дисциплинам и сборники документов, касающиеся регулирования деятельности органов.

Посетители смогут увидеть печатную машинку, удостоверение и служебный телефон - те предметы, которые ежедневно окружали прокурора в недалёком прошлом.

В торжественном открытие выставки приняли участие и ветераны надзорного органа.

Анастасия Киселева, старший помощник прокурора Октябрьского округа: «Ветераны присутствуют на всех значимых мероприятиях, они участвуют во всех сферах нашей деятельности. А учитывая такую дату, как 300 лет со дня прокуратуры, присутствие ветеранов имеет здесь первостепенное значение».