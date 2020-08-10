К 75-летию начала войны СССР против Японии Музей Победы подготовил новую экскурсию-викторину

Виртуальная программа, которая называется «Дальневосточный фронт» размещена на YouTube-канале учреждения. Любителей истории ждёт рассказ о ходе боевых действий в августе 1945 года.

Во время виртуальной прогулки по Музею Победы пользователи увидят обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, личные вещи участников тех событий. Видеорассказ дополнят кадры кинохроники. Гости узнают, когда было принято решение о вступлении СССР в войну против Японии, как проходила переброска войск на Дальний Восток.

Дмитрий Аксенов, экскурсовод Музея Победы: «Эта операция не имеет аналогов в мире».

Гид Дмитрий Аксенов расскажет о силах наших союзников и противников, ходе Маньчжурской операции, десанте на остров Шумшу и освобождении Южного Сахалина. Также зрители узнают о малоизвестной странице истории войны - преступлениях милитаристской Японии против человечности. Что такое отряд 731? Где разрабатывали биологическое оружие? Почему некоторым преступникам удалось избежать возмездия за опыты над людьми?

Зрители не только узнают больше о страшных событиях советско-японской войны, но и смогут ответить на вопросы викторины. Самые активные участники получат призы от Музея Победы.