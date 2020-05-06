К 75-летию Победы в Мурманской области подготовили свыше 110 мероприятий

Большинство состоятся в онлайн-формате.

Парада и шествия «Бессмертный полк» в привычном виде не будет, а вот авиапарад пройдёт. Самолёты и вертолёты Северного флота пролетят над городом и памятником-мемориалом «Защитникам советского Заполярья».

Нарушать режим самоизоляции, чтобы увидеть воздушный парад не нужно, их будет хорошо видно из окон.

К памятной дате произведены все выплаты и региональные и федеральные, ветеранам сделают подарки, вручат медали, посвященные юбилейной дате. К слову, свидетелей войны в регионе осталось 2519 человек.