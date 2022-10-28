К 9 годам колонии строгого режима приговорён житель Мурманска за покушение на сбыт 58 килограммов наркотиков

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый местный житель 1982 года рождения пытался сбыть наркотические и психотропные вещества в размере 58 кг посредством сети «Интернет», где вступил в преступный сговор с неустановленным лицом.

Правоохранителями велось расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Раньше грань между хранением и сбытом была такая зыбкая, что у любого задержанного с «весом на кармане» была угроза попасть под сбыт. Сейчас ситуация меняется, и тому пример - недавний случай в нашем регионе.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый местный житель 1982 года рождения пытался сбыть наркотические и психотропные вещества в размере 58 кг посредством сети «Интернет», где вступил в преступный сговор с неустановленным лицом.

Получив от последнего информацию о местонахождении тайника с наркотическими средствами, находясь в другом регионе, обвиняемый поместил их в свой автомобиль и направился в Мурманскую область с целью дальнейшей реализации. Сотрудниками УМВД в ходе проведения специальных мероприятий мужчина был задержан. В скрытых полостях салона его автомобиля оперативники обнаружили 59 пакетов из полимерной плёнки с порошкообразным веществом внутри. Изъятое было направлено на экспертизу. 58 полимерных пакетов, содержали психотропное вещество – амфетамин, в одном из пакетов было обнаружено наркотическое вещество кокаин массой более 200 граммов.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехсот тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.