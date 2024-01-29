К акции «Блокадный хлеб» присоединились жители Полярного

125 граммов хлеба на душу. Чтобы тело продержалось ещё сутки. Благодаря какой силе продержались блокадники в самые голодные в истории Ленинграда 900 дней?

Немноголюдно у столов – будто стыдно перед кем-то невидимым за свою сытость. Кубики чёрного хлеба весом в 125 граммов вводят участников акции «Блокадный хлеб» в Полярном в гипноз.

- Вот мне выдали кусочек хлеба, даже позавтракать бы не хватило.

Всегда нагляднее показать, уверены юные добровольцы, чего стоила жизнь в блокаду. А растягивать брусок, порой зачерствевшего хлеба, приходилось на сутки, если повезёт.

Юлия Стаценко, волонтёр культуры ГЦК «Север», г. Полярный: «Наша молодёжь должна знать, через что прошли наши предки. Сейчас мы живём довольно счастливой жизнью».

Голодные уроки навсегда врезавшиеся в память не только блокадникам, но и большинству жителей военного времени и до сегодняшнего дня не теряют своей актуальности.

Виктория Ранева, участник акции «Блокадный хлеб», г. Полярный: «Это память и уважение к тем, кто воевал за нас во время Великой Отечественной войны, кто воюет сейчас на СВО».

Краюшкой чёрного хлеба участники акции помянули всех, кто героически отстоял блокадные дни в окруженном Ленинграде.