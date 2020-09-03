К акции «Диктант Победы» в ЗАТО Александровск подошли ответственно

Проверили свои знания в акции «Диктант Победы» и александровцы. В городе воинской славы к победному экзамену подошли ответственно, главное, уверены жители, не результат участия, а те новые факты о Великой Отечественной войне, который они получили в процессе тестирования.

Краткий инструктаж и, словно на ЕГЭ, выдаются гелиевые ручки, бланки и возникает чувство легкого волнения. Дан старт «Диктанту Победы» в большом ЗАТО.

На всё отпущено 45-минут, поэтому разговаривать с соседями некогда. Сегодня курс сжатый: вопросы касаются Отечественной войны. Однако трудности возникли и у школьников, и уже давно покинувших стены образовательных учреждений людей.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Много таких вопросов, которые после диктанта требуют заглянуть в историю, посмотреть, а правильно ли ответил. Особенно это важно для нашей молодёжи, которая пытливо и с интересом будет относиться к событиям Великой Отечественной войны».

Поучаствовать в викторине решили и музейные работники. Бланки с вопросами они получили одновременно со всеми, заранее узнать задания было невозможно.

Инна Волостных, научный сотрудник городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы их раскрываем прямо в зале, где проходит диктант. Перед этим мы прошли только инструктаж».

В этом году участников акции значительно больше, отметили организаторы. Да и пунктов проведения пришлось добавить. Это не может не радовать: проверить и расширить знания об одном из самых значимых событий страны приходят и дети, и взрослые. А значит, память о героях будет жива.