К акции по приведению областного центра в порядок в очередной раз присоединился Мурманский морской торговый порт

Предприятие вывело на дороги областного центра самую современную технику.

Подготовиться к наступающему лету традиционно помогает градообразующее предприятие. Специализированная техника Мурманского морского торгового порта регулярно помогает в уборке магистралей после зимы. Большой вакуумных пылесоса предприятия в потоке машин угадывается сразу и безошибочно.

Игорь Кузнецовский, главный инженер и технический директор АО «ММТП»: «В минувшую субботу в Мурманске прошёл городской субботник. Мурманский морской торговый порт традиционно участвует в этих акциях. Нами были выведены на дороги вакуумные пылеуборщики. Это высокоэффективные и производительные машины в своём классе, которые позволяют убирать с дорог города не только пыль, но и также влажный грунт, мелкие камни и прочие фракции мусора».

Современное время – современные технологии. Такие дорожные машины позволяют очищать дорожное полотно, собирать высыпанный за зимний период песок, а также транспортируют и выгружают собранный материал на специально-оборудованную площадку. И, конечно, такой вид пылесосов обладает высокой производительностью.

Михаил Наумов, водитель спецтехники АО «ММТП»: «Во-первых, он мощный. А во-вторых, он не пылит абсолютно. В этой машине щётки внутри – они не пылят».

Город убирают силами Управления дорожного хозяйства, в их автопарке много специализированной техники, но помощь торгового порта всегда кстати. Ведь маршрут у «пылесоса» довольно длинный.

Михаил Наумов, водитель спецтехники АО «ММТП»: «В данный момент мы будем убирать на маршруте от Росты до областной больницы».

Безусловно, благодаря таким весенним акциям столица Заполярья становится опрятнее и чище.