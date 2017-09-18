К акции «Помоги спасти жизнь ребёнку с лейкозом» присоединяются активисты «Молодой Гвардией Единой России»

У мурманчан появилась ещё одна возможность спасти жизнь детям со страшным заболеванием – рак крови. Благотворительная акция, организованная активистами «Молодой Гвардией Единой России», предлагает всем неравнодушным горожанам пополнить национальный регистр доноров костного мозга. И кто знает, может, именно вы подарите ребёнку второй шанс на жизнь.

Лейкоз, он же рак крови, страшное заболевание, при котором в организме бесконтрольно делятся и накапливаются незрелые лейкоциты. При этом опухолевая ткань изначально разрастается в костном мозге и со временем нарушает его способность производить здоровые клетки крови. Чтобы помочь детям, чья жизнь находится под угрозой, активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали акцию, которая так и называется «Помоги спасти жизнь ребёнку с лейкозом». Сегодня 25 студентов из МАГУ вписали свои имена в национальный регистр доноров.

- Люди делятся на два типа: те, которые просто разговаривают, и те, которые делают реальные дела, - категорично заявляет Антон Громыко, региональный руководитель «Молодой Гвардии Единой России». - Сегодня здесь, на мой взгляд, собралась самая активная молодёжь Заполярья, которым не безразличны проблемы других людей. Они на собственном примере показывают, что фундаментальность нашего общества как раз стоит на примерах взаимопомощи, на взаимоподдержки.

Процедура проста и ничем не отличается от обычного анализа крови. Стоит только заполнить специальную анкету, а после сдать 9 миллилитров крови из вены. В дальнейшем все образцы отправятся в Москву для детального изучения.

- Если будет найдено совпадение для больного человека из этого регистра доноров, то тогда человека пригласят в Москву, проведет ему бесплатное медицинское обследование, - рассказывает Юлия Бергер, генеральный директор Центра молекулярной диагностики, о процедуре включение в число доноров. – Если он будет полностью согласен, так как акция добровольная, тогда он сможет стать донором косного мозга.

В США база доноров костного мозга включает 9 миллионов человек, в Германии – 5 миллионов, а России 43 тысячи. Сейчас, если для ребёнка не находится подходящего компонента в пределах родного государства, то искать приходится за границей. А это не только огромные суммы средств, но и драгоценное время.

- Мне интересно было бы, в первую очередь, помогать людям, детям, которые не могут получить нужные компоненты крови, - говорит Сергей Годуйко, помощник регионального руководителя «Молодой Гвардии Единой России». – Я считаю, что каждый из нас, у кого доброе, светлое сердце, может присоединиться к акции, потратить буквально 15-20 минут своего времени и сделать доброе дело.

Ежегодно в России выявляется около двухсот тысяч детей и четырехсот тысяч взрослых с различными заболеваниями крови и онкологиями. Помочь им может только пересадка костного мозга. «Эта процедура не болезненная, особенно, когда это делаешь для детей, когда ты помогаешь людям, - отмечает Анастасия Демченко, активист общественного движения «Молодая Гвардия Единой России». – Всё делается очень быстро. Я пришла в первый раз, раньше я никогда не была донором.

Присоединится к акции и спасти жизнь ребёнку может каждый. Для этого надо до конца сентября в Медицинском центре молекулярной диагностики (ул. Лобова, 4) оставить свою заявку и анализ крови для исследования. И кто знает, может, именно вы, подарите ребёнку шанс на жизнь.