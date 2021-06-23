К акции в День памяти и скорби присоединились и жители ЗАТО Александровск

Вместе со всеми россиянами они зажгли свечи в память о павших героях, а волонтёры Полярного исполнили знаменитую композицию «Аист на крыше».

Митинги, посвящённые Дню памяти и скорби, дню, который ознаменовал начало самой страшной трагедии странны, прошли по всем уголкам нашей Родины. Для города воинской славы этот день значит чуть больше, чем для всего Александровска: в историю Полярного годы Великой Отечественной войны вписаны кровавыми чернилами. Свечи сегодня зажглись и около мемориального комплекса «Морская душа», возведённом в знак доблести воинов-североморцев и являющийся символом отваги и мужества защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

А к акции «Аист памяти», проводимой по всей России присоединились волонтёры города воинской славы. Они исполнили одну из самых удивительных композиций о мире на земле.

В годы войны вражеская нога так и не смогла ступить в Полярный, но жертвы, принесённые ради мира на Кольской земле исчисляются сотнями тысяч смелых александровцев. В их честь объявлена минута молчания.