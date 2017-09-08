К Алексею Веллеру, депутату Госдумы, мурманчане идут с новыми проблемами

Должность выше, вопросы масштабнее. Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер встретился с жителями столицы Заполярья в региональной приёмной лидера партии «Единая Россия».

Алексей Борисович проводил такие встречи с мурманчанами и до того, как занял кресло депутата Госдумы. Правда, ранее с вопросами к нему обращались менее масштабными - неубранные дворы, проблемы ЖКХ. Сегодня возникла тема ЕЖКВ (ежемесячная жилищная коммунальная выплата) и другие заботы граждан региона, в решении которых помочь может только депутат Государственной Думы. И эти вопросы успешно решаются. Например, недавно жительницу Молочного включили в программу по обеспечению жильём молодых семей. Однако, самые частые вопросы всё-таки возникают по поводу ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Год назад её порядок изменила Мурманская областная дума. К этому решению у людей много вопросов.

- Я думаю, что после углублённого рассмотрения этого вопроса, депутаты Мурманской облдумы, возможно, сочтут необходимым внести некоторые изменения в своё решение, которое они приняли ранее, сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.