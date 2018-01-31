Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеВ ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30

К депутату Веллеру мурманчане идут на приём

Проблемы жилищного характера и касающиеся городского транспорта смогли обсудить граждане в общественной приёмной «Единая Россия».

Жители города пришли  на приём к депутату Государственной Думы Алексею Веллеру со своими проблемами. Мурманчан в основном волновали жилищные проблемы и вопросы городского благоустройства. Одно из предложений было запустить общественный транспорт от кинотеатра «Мурманск» до улицы Рогозерской.  Горожане не раз обращалась в местные органы власти с этой просьбой, но никакого результата  это не возымело.

- Судя потому,  что я хожу уже три года в администрацию, к министру, - рассказывает о своих попытках решить вопрос Марина Новикова, мурманчанка. - Как-то я надеялась: а вдруг, а вдруг.

Парламентарий от Мурманской области пообещал разобраться с каждым обращением  и сделать всё возможное для устранения возникающих бюрократических проволочек.

- Не для кого ж не секрет, что у нас исполнительная власть развернута лицом к своим гражданам, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Когда начинается депутатское давление, причём я ещё раз говорю, депутаты по большому счёту, как правило, ответственные товарищи, начинают задумываться, может быть стоит внимательнее посмотреть на вопрос, а не просто отделываться отпиской.

Приём граждан проводится  в рамках традиционной «региональной недели». Это время, когда депутаты федерального уровня работают на «родной» территории. Любой желающий может обратиться в приёмную партии «Единая и Россия» и задать свои вопросы лично к Алексею Веллеру.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 62 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам приходится жить в кредит-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 39 копеек, доллара – снизился почти на 11 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика