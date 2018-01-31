К депутату Веллеру мурманчане идут на приём

Проблемы жилищного характера и касающиеся городского транспорта смогли обсудить граждане в общественной приёмной «Единая Россия».

Жители города пришли на приём к депутату Государственной Думы Алексею Веллеру со своими проблемами. Мурманчан в основном волновали жилищные проблемы и вопросы городского благоустройства. Одно из предложений было запустить общественный транспорт от кинотеатра «Мурманск» до улицы Рогозерской. Горожане не раз обращалась в местные органы власти с этой просьбой, но никакого результата это не возымело.

- Судя потому, что я хожу уже три года в администрацию, к министру, - рассказывает о своих попытках решить вопрос Марина Новикова, мурманчанка. - Как-то я надеялась: а вдруг, а вдруг.

Парламентарий от Мурманской области пообещал разобраться с каждым обращением и сделать всё возможное для устранения возникающих бюрократических проволочек.

- Не для кого ж не секрет, что у нас исполнительная власть развернута лицом к своим гражданам, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Когда начинается депутатское давление, причём я ещё раз говорю, депутаты по большому счёту, как правило, ответственные товарищи, начинают задумываться, может быть стоит внимательнее посмотреть на вопрос, а не просто отделываться отпиской.

Приём граждан проводится в рамках традиционной «региональной недели». Это время, когда депутаты федерального уровня работают на «родной» территории. Любой желающий может обратиться в приёмную партии «Единая и Россия» и задать свои вопросы лично к Алексею Веллеру.