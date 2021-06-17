К дог-боксам мурманчане ещё не привыкли

Мурманчане всегда выступают за чистоту родного города. И вот недавно в одном из скверов появились первые дог-боксы.

К сожалению, мест для выгула собак в нашем городе не так много. Однако хозяева больших и маленьких четырёхлапых друзей стараются соблюдать чистоту города. Культура правильных прогулок с животными у нас прививается верными темпами.

Чуть больше недели назад в сквере по улице Хлобыстова появились два первых дог-бокса. Корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» решила узнать у местных жителей, насколько чище стало здесь после их появления. Получился интересный срез оценок:

- Я считаю, что каждый человек должен убирать после себя. Но я вижу, что многие это игнорируют.

- Тут чисто. Но мы тут редко ходим, это не наш маршрут.

- Мы просто с пакетиками ходим, потом убираем. Но около нас, где мы гуляем, там нет такого. Поэтому с собой и в помойку.

- Я с собой всё время ношу. Я ещё не пользовался ими.