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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.21 19:30

К дошкольным учреждениям Мурманска - пристальное внимание

Представители администрации города Мурманска проводят объезд мурманских детских садов. В этот раз они посетили детский сад на улице Фрунзе в столице Заполярья.

Корпус детского сада №13 на ул.Фрунзе, 11 окружён зеленью, клумбы украшены разноцветными вертушками, а на асфальте нарисованы классики и считалки. Малышам скучать не приходится, воспитатели стараются проводить различные утренники, мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Детский сад ухожен и отремонтирован. Ранее в обоих корпусах были заменены окна, системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, а также частично отремонтированы стены. Единственное, на что пожаловались педагоги, покосившийся забор, ограждающий детскую площадку от улицы.

Ксения Кватера, исполняющая обязанности заведующей МБДОУ города  Мурманска №13: «Здесь всё удовлетворяет нас, кроме качества нашего забора, который при зиме, когда ведётся механическая уборка снега, к сожалению, трактором его зацепляет и он деформируется. И это видим не только мы, это видят и родители, бывают нарекания от них».

Забор однозначно нужно менять, по словам главы администрации города, его ремонт уже запланирован на следующий год.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Есть пожелание эту сетку заменить, ограждение обновить, потому что, конечно, оно не современное, уже не вполне соответствует правилам по безопасности. Я хочу по горячим следам дать поручение - в план на 2022 год включить  замену ограждения у вас».

Если корпус на ул.Фрунзе вопросов не вызывает, то второе здание садика - на ул.Генералова - находится в более сложном положении. Из-за ветхости его планируют вывести из эксплуатации, а детей перевести в другие дошкольные учреждения.

 

 

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