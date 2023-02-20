К федеральному фотопроекту «Жена Героя» присоединились супруги подводников

11 девушек Гаджиева, чьи мужья участвуют в специальной военной операции, накинули на плечи мундиры в знак верности и гордости за правое дело.

В сентябре прошлого года первые 50 фотоисторий появились на выставке в Самаре. Это портреты женщин в военных мундирах, символизирующие неугасимую веру в силы защитников страны, портреты верных жён бойцов, находящихся или погибших в зоне СВО. В январе к проекту присоединились и женщины города подводников Гаджиево.

Каждый портрет – это история самоотверженности, стойкости и мудрости. Пока мужчины защищают страну, супруги вынуждены в одиночку нести бремя повседневной жизни, брать на себя воспитание детей и устройство быта. При этом мысли неизменно возвращаются к одному – к страху за любимого человека. Это и символизирует китель, накинутый на хрупкие женские плечи.

Татьяна Печинская, организатор акции «Жена героя» в Мурманской области, г. Снежногорск: «Передать настроение, когда женщины ждут, создать образ такой девушки, которая ждёт, верит, надеется и любит «.

Уже скоро инициативу поддержат девушки из Полярного, в настоящее время уже ведётся подготовка к фотосессиям.

Виктория Прокофьева, председатель женсовета части, г. Полярный: «Я считаю, что это самое важное – поддержка женщины. Чтобы ни случилось в жизни, мужчин должно греть чувство тыла, защищенности, они должны понимать, что женщины их поддерживают, что они в любом случае рядом. Для нас это важно».

Дополнят каждую фотографию письмами, адресованными мужьям, рассказами о знакомстве, словами благодарности и поддержки.

В течение года планируется провести фотоакции в различных муниципалитетах Мурманской области, а результатом станет большая региональная фотовыставка «Жёны Героев».