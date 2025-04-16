К финишу - ползком, пешком и бегом!

В прошедшие выходные рвались к победе самые юные жители ЗАТО Александровск, где прошли традиционные состязания на скорость «Маленькие спринтеры».

Разница между старшей дочерью Ксении Григорьевой и самым младшим сынишкой 14 лет, но это не мешает всей семье проводить время вместе. В центре внимания - юный спринтер. Его задача преодолеть дистанцию с препятствиями, мама активно помогает, брат и сестра не менее активно поддерживают.

Ксения Григорьева, участник состязания «Маленькие спринтеры», г. Гаджиево: «Это сближает. Мы стараемся вместе на соревнованиях бывать, чтобы дети болели друг за друга. Это сплачивает, а в семье это всегда важно».

Болеть за малышку Аишу пришла и старшая сестрёнка: спортивная экипировка на таких состязаниях, конечно, не предусмотрена, но можно подчеркнуть индивидуальность семейным образом, или, как в случае с Кушкаровыми, добавить национальный колорит.

Алина Кушкарова, участник состязания «Маленькие спринтеры», г. Гаджиево: «Это наша национальная одежда. Просто думали, какую бы отличительную черту сделать, решили разнообразить чёрные футболки нашими национальными орнаментами».

В традиционном апрельском забеге в ЗАТО Александровск в этом году рекордное число маленьких спринтеров – почти 50 малышей от 7 месяцев до 2,5 лет вышли на старт в трёх номинациях. Карапузам предстояло преодоление дистанции ползком, пешком и бегом.

Татьяна Пантелеева, ведущий специалист по работе с молодёжью Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «У нас есть семи, которые из года в год: сначала ползунками, потом ходунками, бегунками принимают участие».

Одна из таких спортивных семей – Рязановы. Причём, участие в «Маленьких спринтерах» впервые приняли ещё в то время, когда старшая дочь ползала. Сегодня ставка на Надежду – младшего ребёнка.

Дарья Рязанова, участник состязания «Маленькие спринтеры», г. Гаджиево: «Позитивная атмосфера, дружелюбие организаторов, интересно провести время. На улице достаточно морозно, а тут – семейное времяпровождение».

В каждой из номинаций определили призёров и победителей, однако «Маленькие спринтеры» стали настоящим праздником семьи, детства и спорта. Эмоциональности событию добавили мыльные пузыри и счастливые детские улыбки.