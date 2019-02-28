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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.19 19:30

К грядущим сентябрьским выборам активную подготовку начали территориально-избирательные комиссии

В ЗАТО Александровск состоялась встреча со студентами, многие из которых голосовать будут в этом году впервые.

Организация выборов в муниципалитетах области ложится на плечи теризбиркома и его участковых комиссий. Процесс этот сложный и не каждому понятный.  Чтобы доступно объяснить, кто может стать кандидатом, как ведётся избирательная  кампанию и какие правила предвыборной гонки существуют в настоящее время, на встречу со студентами кооперативного техникума пришёл председатель избирательной комиссии большого ЗАТО.

«Всё это делается для того, чтобы повысить доверие к избирательной системе и к органам действующей власти в нашей стране, нашем муниципалитете», - пояснил Алексей Пеньшин, председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск.

Алексей Пеньшин пригласил студентов лично удостовериться в честности выборов на территории Александровска. Для этого надо всего вступить в ряды участников избирательной комиссии. Приятный бонус такой работы - оплата во время подготовки и проведения выборов.

- Я с великим удовольствием приду к нему в июне и скажу: «Здравствуйте, я хочу быть членом избирательной комиссии, возьмите меня пожалуйста!», -  признаётся  Дарья Бобылёва, студентка филиала Мурманского кооперативного техникума. Пока, Дарья, как и другие кандидаты в наблюдатели, будет состоять в резерве территориального избиркома.  

Алексей Пеньшин, председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск, отмечает: «В состав участковой избирательной комиссии сейчас назначаются кандидаты из состава резерва участковой комиссии. Учитывая тот факт, что у нас сейчас УИКИ действуют на постоянной основе сроком на пять лет, поэтому взамен выбывших членов комиссии назначаются люди из резерва».

До осенних выборов окончательно будет сформирован новый состав комиссий на территории всего Александровска. Поскольку многим студентам только в этом году исполнилось 18, предстоящая кампания, в которой они могут проголосовать за понравившегося кандидата, будет первой в их жизни.   

Ко Дню избирателя территориальная комиссия запланировала проведение ещё нескольких событий: выставки в музеях, классные часы для старшеклассников и день открытых дверей, где юноши и девушки смогут поближе познакомиться с механизмом избирательной системы.

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