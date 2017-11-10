К капризам зимы дорожные службы готовы

Управление дорожного хозяйства к зиме готово. И, несмотря на недавний переезд пескобазы Октябрьского округа, 8 тысяч кубометров специальной смеси уже завезено и уже активно применяется в борьбе с дорожной наледью.

Всё лето дорожники готовились к новому зимнему сезону. И, несмотря на поджимающее время, ремонтные работы спецмашин завершили в срок. Технику переоборудовали: установили навесное оборудование, отвалы и щётки.

Помимо традиционных подготовительных работ коммунальщикам пришлось ещё и осуществить переезд пескобазы, которая обеспечивает Октябрьский округ Мурманска. Менять местоположение пришлось из-за большой стройки на Рогозерской улице. Теперь хранилище разместилось ближе к «ленинградке» и готово к бесперебойной работе в зимний период.

- Сюда завезено 8 тысяч кубов пескосоляной смеси, - рассказывает и показывает Станислав Ланин, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства. - Здесь отдельно хранится природный галит – соль, которую мы будем добавлять в пескосоляную смесь, ориентируясь на погодные условия.

Всего заготовлено 29 тысяч пескосоляной смеси, которая храниться во всех районах. По мнению руководства предприятия, этого должно хватить на весь зимний период. Однако, учитывая опыт прошлой зимы, дорожники решили перестраховаться и планируют закупить ещё 10 тысяч тонн.

Сейчас в Управлении дорожного хозяйства трудятся почти 600 человек, а улицы Мурманска отчищают 142 единицы различной уборочной техники. Парк спецмашин продолжат обновлять. В этом году на улицы Мурманска выйдут ещё 19 новеньких автомобилей.

Все необходимые подготовительные работы уже завершились и Управление дорожного хозяйства уверено заявляет, что готово к борьбе с наледью. Однако, несмотря на большой штат сотрудников, кадров всё же в управлении не хватает. Для того чтобы привлечь новых работников, Совет депутатов Мурманска выделил дополнительные средства, которые пойдут на повышение заработной платы. Надбавку получат уборщики территории, водители-машинисты и слесари аварийно-восстановительных работ.