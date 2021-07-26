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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30

К концу этого лета в Мурманске появится несколько обновлённых дворов

Один из таких, находящийся в самом центре столицы Заполярья, с рабочим визитом посетил Евгений Никора.

Двор, расположенный прямо за «сталинками», недалеко от памятника В.И. Ленину, начал преображаться. Территория уже подготовлена для благоустройства, строители монтируют бордюры, скоро начнётся укладка нового асфальта и установка ливневой канализации. С ливнёвкой возникли некоторые сложности, однако, представители администрации города и подрядчик заверили, что объект будет сдан в срок.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь сложная ситуация с ливневой канализацией. Такое бывает, мы в этом разбирались и разобрались. Сейчас определена трассировка ливневой канализации, новой, которая будет здесь сделана».

Глава администрации также отметил, что двор будет сопряжён с новым сквером у памятника В.И. Ленину, который также должен быть готов в ближайшем будущем. Помимо этого, дорожники выполняют предварительные работы со смежными дворами. Их реконструкция запланирована на следующий год.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь пример комплексного подхода к благоустройству как общественных территорий, так и дворовых территорий. Всё это делается в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», всё это делается в рамках стратегического плана «На Севере Жить». Мы идём поэтапно, занимаемся постепенно ремонтом дворовых территорий, которые находятся в самом центре, историческом центре города Мурманска».

Помимо обустройства новой дороги, тротуаров и парковки во дворе на Ленина, 61 будет проведено озеленение, а также установлено новое освещение.

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