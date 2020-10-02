К концу октября уровень заболеваемости коронавирусом может пойти на спад

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 92 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+47), Североморске (+17) и Печенгском районе (+12).

Накануне, во время брифинга по эпидобстановке в областном правительстве, глава регионального Роспортербнадзора отметила, что в ближайшее две недели снижения числа инфицированных не будет из-за отложенной динамики развития болезни. А вот к концу октября уровень заболеваемости может пойти на спад.

Тяжёлых больных пока не становиться меньше. За сутки четыре человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Чаще всего от CoVID-19 умирают пациенты с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и эндокринными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом и ожирением.

Смертность таких пациентов в условиях пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей. 85% умерших приходится на инфекционное отделение областной клинической больницы. Причина проста – сюда поступали и поступают самые проблемные больные.