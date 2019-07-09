К летним отключениям горячей воды мурманчане давно уже привыкли

Сегодня вновь без воды останутся потребители Центральной котельной и жители Абрам-Мыса.

Как и в предыдущие годы, причиной приостановки подачи горячей воды в дома мурманчан стали плановые и вынужденные ремонты котельных. Хоть большинство горожан и испытывает сопутствующие неудобства, все солидарны с мнением, что лучше летом мыться в тазу, чем мёрзнуть зимой. В настоящее время плановый ремонт ведётся на Северной котельной, завершиться он только 15 июля, а жители Абрам-Мыса уже 11 числа смогут насладиться благами цивилизации и принять горячий душ.

«Абсолютно за все отключения, связанные с подготовкой к отопительному периоду, АО «МЭС» выполнит перерасчёт, - поясняет Анна Малахова, пресс-секретарь АО «МЭС». - Это касается, прежде всего, жителей, которые рассчитываются по нормативам, у которых нет счётчиков в квартирах. У них обязательно будет выполнен перерасчёт в ближайшие месяцы».

А вот потребителям горячей воды от Центральной ТЭЦ с сегодняшнего дня можно включать водонагреватели и готовить кастрюли, у них вода появится только 22 июля. Двухдневное отключение ожидает и потребителей услуг Восточной котельной. К слову, именно её отключат последней.

Все крупные ремонты на теплоэнергетических объектах завершат в начале августа.

Второй год подряд ремонтные работы проходят на одной из основных тепловых магистралей Мурманской ТЭЦ, которая пролегает по улице Книповича. Но водителям придётся мириться с неудобствами до конца ремонтных работ и гидравлических испытаний.

«Для того, чтобы зарыть теплотрассу, необходимо провести капитальный ремонт трубопроводов. После этого мы обязательно проводим гидравлические испытания для того, чтобы проверить качество работ, - отмечает Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». - Только после этого мы закапываем обратно траншеи, проводим засыпку поверхности и восстановление дорожного полотна. Как правило, это происходит во второй половине августа»

Но и на этом работы на Книповича не закончатся. В следующем году специалисты МТЭЦ приступят к ремонту третьего участка сети на улице Шмидта, чтобы полностью заменить тепломагистраль. По словам директора компании, именно здесь происходить большее количество аварий.