К любителям «глухой» тонировки внимательно присматриваются дорожные инспекторы

По соседству с приставами у железнодорожного вокзала дежурили инспекторы ГИБДД, они останавливали машины любителей тонировки.

Она защищает салон от яркого солнца, а пассажиров от посторонних глаз. Но важно не забывать, что степень затемнения стекол автомобиля регулируется ГОСТом. Правила касаются лобового и боковых передних стекол, по заднему ряду таких ограничений нет.

На территории Мурманской области дорожные инспекторы регулярно встречают любителей глухой тонировки, которая ограничивает обзорность с места водителя. Такое нарушение предусматривает наказание в виде штрафа.