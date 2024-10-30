К мемориальному комплексу «Долина Славы» теперь можно доехать на общественном транспорте

Туда запустили сразу четыре маршрутных такси.

Региональное Министерство транспорта запустило четыре автобуса к мемориальному комплексу «Долина Славы». С 28 октября там начали останавливаться: автобусы большого класса №211, следующие по маршруту «Никель – Заполярный – Мурманск» и №211Э - идущие обратно «Мурманск – Заполярный – Никель» и автобусы малого класса №211 с маршрутом «Никель – Мурманск» и маршрут №207 - из Заозерска в Мурманск.

Напомним, что во время празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в мемориальном комплексе открыли Музейно-выставочный центр, посвящённый событиям тех лет.