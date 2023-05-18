К международному Дню семьи в ЗАТО Александровск приурочено чествование участников традиционного семейного состязания года

Это лучшие представители спортивных, творческих, многодетных семей, а также конкурсанты в номинациях «Золотая семья» и «Отец года».

Две дочери и сын – таков итог любви снежногорцев Капитолины и Владимира Порк. Главная в семье, признаётся скромный супруг, конечно, жена. В марте этого года Порк отметили свою золотую свадьбу – 50 лет со дня начала семейной жизни.

Семья Порк, победители регионального этапа конкурса в номинации «Золотая семья», г. Снежногорск: «Очень рано нашли друг друга: ему было 17 лет, мне 20. С тех пор не выпускаем друг друга из вида. Пришёл с армии, провели неофициальную свадьбу в Новый год. А в марте уже решили расписаться».

Залог семейного счастья, уверены Владимир и Капитолина, в уступках и терпении: надо меньше ссориться и больше слушать друг друга. Это и помогло супругам стать региональными победителями в номинации «Золотая семья». Но прежде, чем свои семейные традиции александровцы смогли представить на уровне региона, судьям конкурса пришлось отобрать в каждой номинации самого достойного представителя из 11 участников муниципального этапа. Например, Рябовы из Полярного – творческая ячейка общества, даже сейчас, на торжественном вручении грамот, самым юным представителям семьи на месте не сидится. Чего уж говорить об участии в театральных, танцевальных, музыкальных, патриотических и других событиях города.

Семья Рябовых, участники конкурса «Семья года», г. Полярный: «Творчество лежит внутри детей с самого рождения. И если вижу что-то творческое или общественное в городе, то стараемся вдохновляться и что-то придумывать от себя: поделку, работу.

Ольга Гарагуля, член жюри муниципального этапа конкурса «Семья года», г. Полярный: «Воспитывают старание, милосердие, человечность. Это очень важно! Как правило, активные семьи активны во всём».

Претендентов для участия в региональном этапе выбрать было действительно сложно, ведь отбор был заочный, познакомиться с семьями можно лишь по тем презентациям и визитным карточкам, что были сделаны конкурсантами. Порой, за малым не хватало креатива или номинация была не соответствующей заявленным материалам.

Виктория Неплюева, член жюри муниципального этапа конкурса «Семья года», г. Снежногорск: «Одиннадцать семей, которые представили материалы, каждая по-своему достойна награды. И если смотреть в сравнении, то наши будут очень достойно выглядеть на уровне Мурманской области».

Кстати, теперь Владимир и Капитолина Порк – «Золотая семья» Мурманской области - стали претендентами на победу во Всероссийском этапе традиционного семейного состязания. Они уже, как минимум, попадут на страницы Почётной книги о семьях-победителях или участниках конкурса.