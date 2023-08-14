К митингам памяти погибших моряков-подводников на атомной подлодке «Курск» присоединились и жители ЗАТО Александровск

Что-то личное есть в трагической истории «Курска» для каждого александровца. 118 подводников, вышедших в учебный поход в августе 2000 года, так и не смогли вернуться к родным берегам.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Среди них были наши однокурсники, сослуживцы, родственники… Они до конца сражались за живучесть корабля, но, к сожалению, остались только в нашей памяти».

Не обнял мать, не улыбнулся больше никогда отцу и выпускник снежногорской школы Денис Кириченко. У молодого человека служба на флоте только начиналась. Ежегодно, вот уже 23 года, его неизменно вспоминают у мемориальной доски на 266-й школе.

Однако трагедия послужила сильным толчком для новой вехи в истории военно-морского флота.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Уроки истории не прошли даром, насколько я понимаю, именно тогда стало ясно, что флот надо укреплять, надо поднимать имидж офицера-подводника. Сейчас строятся подводные лодки, улучшается жизнь военнослужащих, в том числе, и в нашем гарнизоне».

Память экипажа крейсера «Курск» почтили минутой молчания, возложив к мемориалам и памятным доскам венки и цветы.