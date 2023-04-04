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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.23 19:30

К нацпроекту «Производительность труда» присоединились ещё два крупных предприятия Мурманска

Мурманский морской торговый порт и Балкерный терминал готовы к внедрению самых современных производственных практик.

На Балкерном терминале и в торговом порту уже завершили подготовительный этап. Теперь предприятия совместно с правительством Мурманской области дают старт новому проекту. Главная цель этой большой работы - повысить производительность труда за счёт применения современных подходов в сфере организации производственных процессов.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Результатом проекта, который мы надеемся получить в текущем году, мы видим ежегодный прирост производительности на уровне не менее 5%. Получаем снижение себестоимости переработки грузов, увеличение прибыли. И за счёт этих показателей происходит и увеличение отчислений в бюджет РФ».

Уже сформированы рабочие группы на предприятиях. Они проходят обучение инструментам бережливого производства.

Елена Григорьева, руководитель регионального Центра компетенций Мурманской области: «По методологии мы проводим на пилотном потоке диагностику на выбранном участке, составляем план-график мероприятий по выявленным проблемам. И дальше создаём проектный офис, создаётся эталонный участок».

Следующие 2,5 года предприятия будут реализовывать проект самостоятельно на других участках. Представители Центра компетенций на протяжении всего этого времени будут держать руку на пульсе и консультировать компании.

Отметим, что в нашем регионе с 2021 года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 15 предприятий.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Федеральная квота у нас уже практически выбрана. Буквально ещё одно место осталось. В дальнейшем планируем сохранять деятельность в регионе и распространять на большее количество предприятий - тем, кому это будет интересно».

На предприятии отмечают, что вопросы, связанные с повышением эффективности производственных процессов, неизменно находятся в зоне особого внимания. Важно, что сейчас они приобрели статус национального проекта, а значит, появляется ещё одна возможность для развития и движения вперед.

 

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