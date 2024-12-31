«К нам на ёлку — ой-ой-ой! Дед Мороз идёт живой»: с Новым 2025 годом поздравляет София Майер

30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше

Ольга Кукушкина

Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл