К ногам надо относиться с любовью

А вы знали, что в середине августа отмечают день любви к своим ногам? Деформация стоп и ногтевых пластин - не редкость в наше время. На помощь приходят мастера с углублёнными знаниями по педикюру – подологи.

А вы знали, что в середине августа отмечают день любви к своим ногам?

Деформация стоп и ногтевых пластин - не редкость в наше время. На помощь приходят мастера с углублёнными знаниями по педикюру – подологи.

Алевтина Родионова, подолог: «Бесспорно, первая причина - это внешняя причина - обувь. Последнее, что мы наблюдаем - носочно-чулочные изделия, которые достаточно плотные и тоже вызывают проблемы. Это также внутренние проблемы - заболевания как сахарный диабет, микоз, дерматомикоз, это грибы. Проще говоря, проблемы системных заболеваний, которые тоже вызывают изменения».

Влияет на ногти и кожу ног и ковид, уверена специалист. Но чаще проблемы можно устранить, банально соблюдая гигиенические рекомендации.

Алевтина Родионова, подолог: «По проблемам гигиены мы здесь проводим лекцию, рассказываем, как правильно помыть ноги, правильно их просушивать».

Если есть серьезные проблемы, то самолечением лучше не заниматься, надо обратиться к специалисту. Если и он не сможет помочь на месте посредством необходимых процедур, то можно получить направление к врачу, например, дерматологу или микологу.