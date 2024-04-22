К новому этапу жизни - к прохождению школы мужества - подготовились парни из ЗАТО Александровск

Совсем скоро призывники муниципалитета пополнят ряды российской армии.

Вчерашний студент Дмитрий Червяков, как и ещё 8 ребят-призывников из ЗАТО Александровск, готовы отдать долг Родине. Молодой человек, всю свою жизнь посвятивший единоборствами, хотел бы попасть в спортивную роту, потому что физические нагрузки – это привычный для него образ жизни.

Дмитрий Червяков, призывник, г. Полярный: «К армии положительное отношение, тем более, как нам только что рассказали, что раньше служили по 25 лет, а сейчас год – это немного. Сначала, признаюсь, побаивался служить, хотя все в семье служили, но, когда пришла повестка, я сам пришёл в военкомат, сказал, что готов служить, не буду бегать».

Связать свою жизнь с военной службой, как и отец, после «срочки» планирует Руслан Несрединов. Молодой человек, в отличие от призывника Дмитрия, не столь категоричен в выборе родов войск, в которых предстоит служить ближайшие 12 месяцев.

Руслан Несрединов, призывник, г. Полярный: «Везде одинаково: это моя Родина, везде я свой».

Александр Горбач, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «Все они разбиты на команды, пойдут служить. Куда пойдёт? Как получится: кто останется на Кольском полуострове, кто в Ленинградский военный округ, Московский военный округ».

В музее Полярного участников весеннего призыва торжественно проводили в ряды Вооружённых Сил РФ, напомнив ребятам, что они становятся настоящими защитниками страны.