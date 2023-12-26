К Новому году готовятся по-разному: кто-то ёлку наряжает, а управляющая компания «Севжилсервис» график дежурства составляет

Для многих мурманчан Новый год – это подарки, мандарины, мишура и ёлки, а вот для управляющих компаний – это тонны мусора, снежные сугробы и гололёд.

Кто-то все новогодние каникулы будет отдыхать, а кто-то работать не покладая рук.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Что для меня Новый год? Для сотрудников нашей компании, в первую очередь, конечно, это семейный праздник, а для меня большая ответственность по обслуживанию жилищного фонда в эти новогодние праздники».

В последнее время погода нестабильная, температура воздуха резко меняется от -11 до -2. Мокрый снег или просто растаявшая лужа могут превратиться каток, а тротуары без должного ухода – в сугробы.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Мы готовы к длинным праздничным выходным. Все бригады сформированы, работать мы будем в штатном режиме, график дежурств тоже сформирован. Это будет и мехуборка территорий, вся наша техника готова на выход на линию».

Придомовые территории и подъезды, обслуживаемые управляющей компанией «Севжилсервис», будут держать в чистоте 82 сотрудника, следить за аварийной обстановкой – 60 слесарей. А если выпадет очень много снега, то убирать его будут 20 тракторов, бульдозеров и грузовиков.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Если в подъезде или на территории мурманчане увидят какие-то аварийные ситуации, например, разбитые стекла, бывает всякое, кровь, может быть кто-то подрался, незамедлительно подайте заявку в 631051 мы сразу же все устраним».

Важно, чтобы каждый мурманчанин встретил этот Новый год в теплоте и уюте, который создает управляющая компания.