К новому учебному году готовятся учреждения образования, культуры и спорта

В спортивном комплексе «Каскад» города Полярного завершены опрессовки систем отопления и водоснабжения, бассейны – большая и малая чаши – наполнены. Пловцов здесь ждут с 1 сентября. С этого момента завершаются все подготовительные работы и стартует сезон обучения.

Несмотря на достижения пловцов, воспитанников «Каскада» (например, обучающаяся спортшколы Елизавета Прохорова, мастер спорт), в учреждении развивают и другие направления.

Валерий Агурков, директор детско-юношеской спортивной школы, г. Полярный: «Волейбол начал у нас развиваться. Наши ребята входят в сборную Мурманской области по волейболу – такого никогда не было».

В бассейне Снежногорска после длительного ремонта также запустили большую чашу. Капитальный ремонт обошёлся учреждению порядка 9 млн рублей. А вот малой чаше ремонтные работы только предстоят.

Пока бассейны закрыты, библиотеки городов с удовольствием ждут гостей. Например, модельная цитадель знаний города Гаджиево получает всё новые издания. Здесь удастся не только с пользой и интересом провести время за чтением любимых книг, но и посмотреть киноленты, поиграть в настольные игры, посетить музейную комнату.

Ольга Мартищенко, заведующая городской модельной библиотекой, г. Гаджиево: «Стенд, посвященный родине Гаджиева. На нём большинство экспонатов были предоставлены делегациями из Дагестана. Книги, фотографии также были предоставлены в течение длительного времени. Планируется обновление экспозиции».

Образцы военной формы, макеты подводных лодок и, конечно, книги – всё это собиралось и продолжает пополняться благодаря библиотекарям. Военно-патриотическую зону, посвященную Магомету Гаджиеву, удалось подготовить и открыть с помощью федерального гранта в 5 млн рублей в рамках программы «Культура».