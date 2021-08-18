Россияне не смирились с пенсионной реформой: к старому порядку выхода на пенсию хотят вернуться 87%Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.21 19:30

К новому учебному году подготовились и школы искусств

Завершают подготовку ко встрече учеников и школы искусств большого ЗАТО. В Александровске таких учреждения три. Например, в полярнинской всё ещё не решаются распаковать новенькие книги по музыкальной литературе, оборудование для мультипликационной студии так же аккуратно стоит в заводской упаковке. Но оснащение классов – это не все сюрпризы, учреждение пополнилось и новыми педагогами.

Ольга Улиткина, директор детской школы искусств, г. Полярный: «Воплотилась мечта, мы берём нового преподавателя народного отделения. По программе, когда она обучается в консерватории, а работает у нас: государство платит. Вот такой проект, в котором мы будем участвовать».

Есть желание у руководства полярнинской школы искусств открыть и театральный кружок, который станет хорошим дополнением классу хореографии. А в Снежногорске учат рисовать, играть на баяне и аккордеоне. И это так же далеко не весь список направлений.

Светлана Дарий, директор детской школы искусств, г. Снежногорск: «Наша школа одна из немногих школ искусств Мурманской области, которая предоставляет обучение детям по девяти инструментам».

Со снежногорской школой искусств у завода «Нерпа» давние партнёрские отношения. Например, ученики часто выступают на праздниках предприятия, а педагоги, образовавшие музыкальный коллектив «Камертон», на свои концерты приглашают работников градообразующего завода.

Марианна Торопова, работник СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это всегда красиво, это прикосновение к прекрасному. Каждый раз это новое звучание классической музыки».

Новшеств немало и в гаджиевской школе искусств. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали фасад учреждения. Откроют в гарнизоне и новое струнное направление: обучение игре на гитаре оказалось настолько востребованным, что педагогу за летний период пришлось проходить переподготовку. Скоро для школы закупят новые струнные инструменты.

Ирина Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Мы уже выиграли конкурс Министерства культуры. В 2023 году на пять с лишним миллионов будет и оборудование, и инструменты, и для художников».

Приёмная компания в школах искусств возобновится в конце августа: буквально две недели будет дано  тем, кто решится получить дополнительное образование по музыкальному, художественному или танцевальному направлениям.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Достояние республик». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2021 года замедлилась до 5,35% после 5,49% в июне-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 36 копеек, доллар теряет копейку-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: Внедрение современных технологий на объектах теплоснабжения Мурманской области показывает свою эффективность-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика