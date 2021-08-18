К новому учебному году подготовились и школы искусств

Завершают подготовку ко встрече учеников и школы искусств большого ЗАТО. В Александровске таких учреждения три. Например, в полярнинской всё ещё не решаются распаковать новенькие книги по музыкальной литературе, оборудование для мультипликационной студии так же аккуратно стоит в заводской упаковке. Но оснащение классов – это не все сюрпризы, учреждение пополнилось и новыми педагогами.

Ольга Улиткина, директор детской школы искусств, г. Полярный: «Воплотилась мечта, мы берём нового преподавателя народного отделения. По программе, когда она обучается в консерватории, а работает у нас: государство платит. Вот такой проект, в котором мы будем участвовать».

Есть желание у руководства полярнинской школы искусств открыть и театральный кружок, который станет хорошим дополнением классу хореографии. А в Снежногорске учат рисовать, играть на баяне и аккордеоне. И это так же далеко не весь список направлений.

Светлана Дарий, директор детской школы искусств, г. Снежногорск: «Наша школа одна из немногих школ искусств Мурманской области, которая предоставляет обучение детям по девяти инструментам».

Со снежногорской школой искусств у завода «Нерпа» давние партнёрские отношения. Например, ученики часто выступают на праздниках предприятия, а педагоги, образовавшие музыкальный коллектив «Камертон», на свои концерты приглашают работников градообразующего завода.

Марианна Торопова, работник СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это всегда красиво, это прикосновение к прекрасному. Каждый раз это новое звучание классической музыки».

Новшеств немало и в гаджиевской школе искусств. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали фасад учреждения. Откроют в гарнизоне и новое струнное направление: обучение игре на гитаре оказалось настолько востребованным, что педагогу за летний период пришлось проходить переподготовку. Скоро для школы закупят новые струнные инструменты.

Ирина Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Мы уже выиграли конкурс Министерства культуры. В 2023 году на пять с лишним миллионов будет и оборудование, и инструменты, и для художников».

Приёмная компания в школах искусств возобновится в конце августа: буквально две недели будет дано тем, кто решится получить дополнительное образование по музыкальному, художественному или танцевальному направлениям.