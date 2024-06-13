К оленям – с любовью

Сотрудники Лапландского заповедника выложили на своей странице в социальной сети несколько занимательных видео с северными оленями.

Далеко не каждый житель Заполярья так радуется пляжному сезону как, например, этот олень, на полной скорости влетевший в озеро у Чунозерской усадьбы.

Скорее всего, животному стало жарко или же ему надоели назойливые насекомые.

На втором видео запечатлены телята. В заповеднике новорожденных оленят встречали с 15 мая по 14 июня. Практически сразу они встают на ноги, а на второй день уже способны бежать, не отставая, даже по снегу.