К первомайским праздникам в Мурманске появятся 10 новых троллейбусов

Парк техники АО «Электротранспорт» пополняется и обновляется. Скоро на линии выйдут три новых машины. Теперь в распоряжении городского предприятия 113 троллейбусов и 118 автобусов.

Весна в «Электротранспорте» началась с закупки новых машин - двух больших автобусов и автобуса малой вместимости д ля довозочных маршрутов. Новые машины отвечают всем современным стандартам и удобны для маломобильных граждан. МАЗы низкопольные, они оборудованы пандусом с удобным углом наклона. Машины уже зарегистрированы в ГИБДД и в ближайшее время выйдут на линии города.

Как говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска, новые машины выйдут на маршруты №№ 5, 18 и 10. «Тем более, что сейчас аукцион будет на эти маршруты и в преддверии него мы дополнительно и берем машины», - уточняет руководитель предприятия. В прошлом году на предприятии приобрели 10 современных троллейбусов, в которых можно даже заряжать гаджеты, и 6 автобусов. Но на этом обновление парка не заканчивается.

«Буквально в течение недели мы подпишем большой договор на поставку 10 новых троллейбусов, которые, надеюсь, уже до середины апреля все будут у нас в городе, - обнадёжил журналистов Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска. - И, конечно, к первомайским праздникам такое обновление сильно порадует наших мурманчан».

Напомним, с недавнего времени в городском транспорте работает система бесконтактной оплаты. Нововведение заметно упростило расчёты, ведь теперь не нужно отсчитывать мелочь, а можно просто приложить к валидатору телефон или банковскую карту, оснащённую специальным чипом. Мурманчане воспользовались нововведением уже более 11 тысяч раз.