К подводникам прибыли шефы с подарками к Новому году

В Гаджиево состоялась торжественная передача новогодних подарков экипажам атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск», названных в честь одноимённых городов. Такой сюрприз моряки и их семьи получили от администрации и жителей Тульской области, которую с Северным флотом связывают шефские отношения.

Экипажам подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» по инициативе губернатора Тульской области вручили наборы из свежих фруктов и традиционные сладости – пряники и пастилу. Церемония вручения подарков состоялась на территории военного городка объединения атомных подводных лодок Северного флота.

Михаил Жежель, командир атомного подводного крейсера Северного флота «Тула»: «На протяжении всего этого времени они оказывают нам помощь, а мы участвуем в патриотическом воспитании. Спасибо жителям Тульской области за сделанные подарки к Новому году».

Многие корабли Северного флота названы в честь городов и субъектов России с целью укрепления дружеских отношений между моряками и жителями этих регионов и военно-патриотического воспитания молодёжи.

Михаил Морозов, командир подводной лодки Северного флота «Новомосковск»: «Мы постоянно общаемся, переписываемся… Спасибо».

На Северном флоте десятки кораблей и подводных лодок имеют наименования российских городов и республик: это большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск», дизельные и атомные лодки «Владикавказ», «Калуга», «Орёл», «Карелия», «Тула», «Новомосковск», «Верхотурье», «Екатеринбург», «Псков», «Нижний Новгород» и другие.

Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов, в честь которых названы их корабли существует в каждом экипаже.