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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.24 19:30

К помощи КПРФ нашим воинам в зоне СВО появились вопросы у прокуратуры

История с «УАЗом», который для фронта вскладчину купили представители Мурманского горкома КПРФ, а затем, якобы, продал коммунист Александр Головенко, получила продолжение.

Делом заинтересовалась военная прокуратура.

Напомним, недавно один из военнослужащих записал видеообращение из зоны СВО. На видео мужчина обвиняет некоего коммуниста из Мурманска с позывным «Роста» в том, что он продал за 360000 рублей автомобиль «УАЗ», который покупали мурманчане - члены КПРФ в качестве гуманитарной помощи.

Вскоре выяснилось, что под этим позывным может скрываться член партии КПРФ Александр Головенко. А внедорожник, который он, якобы, продал, действительно купили на деньги, собранные представителями горкома КПРФ. Об этом писала газета партии «Кольский маяк».

Сегодня стало известно, что военная прокуратура отправила запрос секретарю Мурманского обкома КПРФ Юрию Ваталину. В нём прокурор интересуется обстоятельствами дела, а также просит предоставить информацию о другой гуманитарной помощи, которую приобретала КПРФ и доставлял в зону СВО Александр Головенко.

 

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