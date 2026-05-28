К предстоящему Дню защиты детей судебные приставы продолжают выявлять должников по детским алиментам
Сотрудники Госавтоинспекции вместе Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области ведут мобильный розыск через специальное приложение. Оно показывает, имеется ли у водителя автомобиля долги.
Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «Алименты у нас всегда являются одной из самых социально значимых категорий. Мы по ним применяем полный комплекс мер, не только, конечно же, по праздникам, направленным на защиту детей, но и в обычное - повседневное время. А в эти праздники мы всё же стараемся напомнить родителям об их обязанности выплачивать алименты, призывать их к исполнению решения суда».
В ходе сегодняшнего рейда приставы искали неплательщиков по алиментам. В случае обнаружения долгов граждан могли вызвать в отделение, а также в управлении транспортными средствами, арестовать банковские счета и имущество.
Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «В местах массового скопления транспортных средств, на парковках коммерческих центров мы неоднократно обнаруживали транспортные средства, выкладывали аресты. Кого-то это побуждало до передачи транспортного средства на реализацию, оплатить задолженности, кто-то доводил до передачи всё-таки на принудительную реализацию личной автомашины».
За все время рейда было остановлено больше 30 машин и один автомобилист с задолженностями за услуги ЖКХ. Теперь его транспорт будет изъят и продан в счёт погашения долга.