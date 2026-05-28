К предстоящему Дню защиты детей судебные приставы продолжают выявлять должников по детским алиментам

Местом проведения рейда в этот раз выбрали Кольско-Кильдинское шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области ведут мобильный розыск через специальное приложение. Оно показывает, имеется ли у водителя автомобиля долги.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «Алименты у нас всегда являются одной из самых социально значимых категорий. Мы по ним применяем полный комплекс мер, не только, конечно же, по праздникам, направленным на защиту детей, но и в обычное - повседневное время. А в эти праздники мы всё же стараемся напомнить родителям об их обязанности выплачивать алименты, призывать их к исполнению решения суда».

В ходе сегодняшнего рейда приставы искали неплательщиков по алиментам. В случае обнаружения долгов граждан могли вызвать в отделение, а также в управлении транспортными средствами, арестовать банковские счета и имущество.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «В местах массового скопления транспортных средств, на парковках коммерческих центров мы неоднократно обнаруживали транспортные средства, выкладывали аресты. Кого-то это побуждало до передачи транспортного средства на реализацию, оплатить задолженности, кто-то доводил до передачи всё-таки на принудительную реализацию личной автомашины».

За все время рейда было остановлено больше 30 машин и один автомобилист с задолженностями за услуги ЖКХ. Теперь его транспорт будет изъят и продан в счёт погашения долга.