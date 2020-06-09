К предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию страны в Мурманске готовы

Учтены все вопросы безопасности для участников процесса. Официально голосование назначено на 1 июля, но фактически оно начнётся 25 июня для того, чтобы на участниках не было очередей.

Через каждый пункт будут пропускать не более 8-12 человек в час. Потоки входящих и выходящих участников процесса разведут. Участки обеспечат средствами личной гигиены, дезинфицирующими ковриками и санитайзерами. Ручки тоже будут одноразовыми.

До начала голосования члены избиркома будут протестированы на коронавирус. Уезжающим в отпуск по заявлению можно изменить участок по месту фактического нахождения в эти дни. А те, кто будет в Мурманске, но всё-таки по каким-то причинам не захотят или не смогут прийти на участок, голосование проведут на дому, для этого нужно заранее подать заявку в участковый или территориальный избирком.

Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии: «У них будет с собой бокс, в котором будет и заявление. Также перчатки, маски. Мы дистанционно передаём бокс участнику голосования, он дома проводит своё голосование, не входя в квартиру, опускает бюллетень в ящик для голосования. Соблюдается дистанция между участниками голосования, наблюдателями и членами комиссий».