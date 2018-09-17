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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.18 19:30

К проблемам «особых ребят» - пристальное внимание парламентариев

Количество детей с особенностями развития здоровья увеличивается с каждым годом, а значит и различные социальные институты вынуждены меняться. Сегодня в Мурманской областной Думе обсудили перспективы развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализацию их прав в обществе и духовно-нравственному воспитанию.

Центр дифференцированного обучения, который больше известен как Мурманская коррекционная школа № 1, обучает и развивает детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты учреждения занимаются и психолого-педагогическим сопровождением особенных ребят, чтобы те могли стать полноценной частью современного общества. Помимо упрощённой школьной программы дети посещают кружки и дополнительные занятия.

В коррекционной школе № 1 обучается 70 детей с различными особенностями здоровья. Большая часть воспитанников из-за отклонений в развитии не может говорить. Чтобы понимать друг друга педагоги усовершенствовали уже существующие техники альтернативной коммуникации. Дети могут выражать свои эмоции и желания с помощью жестов, карточек с картинками и символами.

И все же некоторым ребятам приходится достаточно долго и кропотливо обучаться такому простому, как кажется большинству из нас, языку. Для того чтобы научить ребят общению, а так же развить их сенсорные способности, в центре трудятся 6 высококвалифицированных педагогов, а так же психолог, логопед, дефектолог и тьютеры-помощники, сопровождающие ребят на протяжении буквально всего дня. Конечно, для обучения «особых ребят» азам математики и грамоты тут созданы специальные кабинеты, которые хорошо оборудованы и позволяют педагогам в доступной для детей форме объяснить учебный материал.

И всё же ребята не всегда смогут посещать центр дифференцированного развития, рано или поздно многим из них понадобиться специализированное образование, чтобы освоить профессию. Для того чтобы подростки постепенно привыкали к «большому миру» их регулярно водят на экскурсии и концерты, многие из них сами выступают на публике.

Педагоги уверены, что совместное времяпрепровождение помогает не только воспитанникам центра, но и гостям из общеобразовательных школ. Ребята перестают бояться и опасаться детей с ограниченными возможностями. И в будущем, возможно, это поможет нашему обществу стать более толерантным и понимающим. Уже сейчас некоторые выпускники коррекционной школы обучаются в колледжах и получают специализированное образование, благодаря которому в дальнейшем смогут найти работу.

В Мурманской области обучаются около 12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. По статистике количество таких ребят растёт с каждым годом. Именно поэтому в правительстве региона очень много внимания уделяют таким детям. Сегодня на экскурсию в Коррекционную школу приехали не только депутаты областной Думы, но и представители постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, в который входят народные избранники  из других областей.

На профильном заседании в областной Думе парламентарии обсудили вопросы совершенствования федерального и регионального законодательства в этой непростой сфере образования, а так же и другие вопросы касающиеся детей: духовно-нравственного воспитания и оказание медицинской помощи в школах и детских садах.

И всё же до совершенства в сфере обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья всему Северо-Западу ещё далеко. Основные тому причины: нехватка мест в таких образовательных учреждениях, а так же дефицит специалистов. В Мурманске существуют  факультеты, где обучают будущих педагогов дефектологов и логопедов, подготавливая их к сложной работе в коррекционной школе. Новой профессии - тьютер пока нигде не учат. Чтобы постараться решить все острые проблемы, и было проведено сегодняшнее заседание.

- Все предложения мы будем рассматривать на конференции и двигать дальше, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Или в Парламентскую Ассоциацию  при Совете Федерации, или  в Государственную Думу отправим документы, чтобы такие вопросы продвигались там.

Ближайшие дни парламентарии и другие участники заседания отправятся на экскурсию в Мурманский индустриальный колледж, где сейчас обучается 24 студента с особенностями развития, а так же посетят Центр дополнительного образования «Лапландия». Так же в конце октября в Сыктывкаре состоится межпарламентская конференция, на которой представители разных регионов примут решение какие идеи необходимо продвигать на федеральный уровень.

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