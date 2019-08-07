К проекту «Наша рыба» присоединились Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори

Теперь он охватывает 17 магазинов в 9 городах области. Об этом на своей странице в сообществе «ВКонтакте» сообщил глава региона Андрей Чибис.

Проект «Наша рыба» реализуется с 14 июля в магазинах крупной областной торговой сети. Его цель – обеспечить жителей широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам.

А каждую субботу с 10 до 17 часов в Мурманске на площадке торгового комплекса «Форум» проходят рыбные ярмарки. На них представлены не только самые популярные виды рыбы – треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус, но и морские деликатесы.